Пожилого уральского педагога заподозрили в педофилии

В закрытом уральском городе Озерск арестовали 63-летнего педагога. Мужчину подозревают в развращении как минимум троих детей, сообщает в пятницу, 29 сентября, источник 74.ru в правоохранительных органах.

По данным издания, пожилой преподаватель изнасиловал троих подростков (13, 14 и 15 лет) на рабочем месте — во дворце творчества детей и молодежи городской администрации. Источник 74.ru заявил, что жертв могло быть больше.

В отношении педагога возбудили уголовное дело по части 3 статьи 136 УК («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц»). Его заключили под стражу.

Это не первый случай педофилии во дворце творчества детей и молодежи Озерска, напоминает издание. В 2011 году в заведении за сексуальное насилие над подопечными был задержан 43-летний мужчина, который организовывал детский досуг: занятия теннисом, уличные и компьютерные игры.

Ранее, 26 января, Хамовнический райсуд Москвы заочно арестовал бывшего преподавателя школы №57 Бориса Меерсона. По версии следствия,с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и 25-летняя Мария Немзер «неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста».