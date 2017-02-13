Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте педагога Меерсона

Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте бывшего преподавателя школы №57 Бориса Меерсона по обвинению в развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

«Постановление суда о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — сообщил собеседник агентства.

Ранее, 26 января, Хамовнический райсуд Москвы заочно арестовал Меерсона. Это решение было обжаловано стороной защиты.

В настоящее время мужчина находится за границей и объявлен в розыск. По версии следствия, Меерсон совершал преступные действия совместно с 25-летней Марией Немзер (она также заочно арестована и объявлена в розыск).

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27 сентября 2016 года представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова сообщила о том, что

Борис Меерсон стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях (статья 135 УК РФ) в отношении учащегося.

По версии следствия,с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и Немзер в квартире одного из жилых домов на западе столицы «неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста».

1 сентября СКР начал доследственную проверку в школе №57 после публикации поста журналистки Екатерины Кронгауз в Facebook об интимной связи Меерсона со старшеклассницами. Затем в социальных сетях стали появляться признания бывших учениц о сексуальных отношениях с ним. По данным Кронгауз и авторов ряда других публикаций, администрация учебного заведения была в курсе происходящего в течение многих лет и бездействовала.