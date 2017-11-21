Сибирский таксист пять лет насиловал и убивал пассажирок

Таксисту в Хакасии предъявили обвинение в серии изнасилований и убийств девушек. Как сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР), 31-летний мужчина около пяти лет — с весны 2013-го до осени 2017 года — нападал на пассажирок.

«Для совершения преступлений злоумышленник использовал арендованные автомобили, в которые заманивал жертв под предлогом оказания услуг по перевозке пассажиров. При этом он целенаправленно выбирал в качестве жертв лиц женского пола, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, полагая, что они не смогут оказать ему реального сопротивления», — говорится в сообщении.

По версии следствия, последней жертвой маньяка стала пропавшая в сентябре 24-летняя жительница Абакана. Он вывез девушку, вышедшую ночью из бара, в безлюдное место, изнасиловал и убил. Тело впоследствии было найдено на территории соседнего Красноярского края.

От действий таксиста-насильника пострадали шесть женщин, одна из которых была беременна. С двумя своими жертвами обвиняемый расправился «из мести за сопротивление».

В конце октября в московскую полицию поступило заявление от девушки, обвинившей в изнасиловании таксиста из одного из популярных телефонных приложений. Девушка утверждала, что водитель воспользовался ее беспомощным состоянием, надругался, а затем еще и потребовал денег за проезд.