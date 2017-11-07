Россия
 

Московский таксист проломил череп пассажирке за отказ переплачивать за поездку

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве водитель такси избил пассажирку, отказавшуюся переплатить ему за поездку. Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел еще в октябре, однако заявление женщина написала только в начале ноября. В тот день на ее вызов приехал мужчина, который был эмоционально возбужден и грубил ей.

Тем не менее, она села к нему в машину. Позже женщина заметила, что на счетчике водителя появилась сумма, превышающая стоимость заказа такси. Между ними возникла ссора и, отъехав от ее дома 300 метров, водитель велел ей покинуть автомобиль.

Женщина выполнила требование и направилась в сторону дома, как вдруг почувствовала удар в затылок, после чего упала на асфальт и потеряла сознание.

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей передней брюшной стенки, грудной клетки справа и закрытую травму живота.

Московская полиция начала проверку по инциденту.

17 октября в Москве задержали таксиста, травившего людей минералкой с растворенными в ней психотропными веществами. По данным следствия, на протяжении двух лет водитель поил ей своих пассажиров, а затем грабил и высаживал на улице. Один из потерпевших скончался в результате тяжелого отравления.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ТАКСИСТ ИЗБИЛ МОСКВИЧКУ ЗА ОТКАЗ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ
В Москве таксиста заподозрили в изнасиловании девушки
Московский таксист травил клиентов минералкой с психоделиками
Последние новости
Расчленивший двух женщин психбольной уралец перед смертью попал на видео
Московский таксист проломил череп пассажирке за отказ переплачивать за поездку
Показавшую средний палец кортежу Трампа американку уволили с работы
Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости
В МВД рассказали о весеннем теракте возле станции московского метро
Орешкин отобрал 15 кандидатов на работу в Минэкономразвития через Facebook
Вежливый усач устроил в душе битву с пауком
Другие материалы рубрики
Россия11:10 3 ноября
Владимир Путин

Спасибо и до встречи!

Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
17:32 6 ноября

Кадыров обеспокоился старческим слабоумием Зюганова

19:26 6 ноября

Коммунисты заподозрили Кадырова в предательстве России после слов о Зюганове

19:55 6 ноября

Получившая iPhone X от Кадырова девочка отказалась пользоваться подарком

Россия00:1626 октября

«Выдали в коробочке. Похоронили сами»

Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
14:29 6 ноября

Избитая молотком кондуктор рассказала о нападении пьяной девочки

14:59 6 ноября

Причиной гибели шести человек стало желание поесть шашлык

17:45 6 ноября

В калининградском зоопарке объяснили причину нападения тигра Тайфуна на женщину

Россия00:0316 октября

Маразм крепчает

Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
11:24 6 ноября

Полицейские пристали к гулявшему без шапки пермяку

13:21 6 ноября

Зюганов пообещал одеть и обогреть собирающихся на юбилей революции южан

14:45 6 ноября

Полиция Москвы отчиталась о 302 задержанных на «революции Мальцева»

Россия
Рамзан Кадыров«Довольно глазеть на труп»: Кадыров устал от Ленина
Глава Чечни нашел, кого еще закопать. И ему ответили
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
Коммунисты заподозрили Кадырова в предательстве России после слов о Зюганове
Получившая iPhone X от Кадырова девочка отказалась пользоваться подарком
Причиной гибели шести человек стало желание поесть шашлык
В калининградском зоопарке объяснили причину нападения тигра Тайфуна на женщину
Зюганов пообещал одеть и обогреть собирающихся на юбилей революции южан
Все материалы
Мир
О. Джей СимпсонПопробуй докажи
Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Кореянка прыгнула с 13 этажа и зашибла насмерть прохожего
Пентагон назвал вторжение единственным способом разоружить Северную Корею
Полицейские в Бразилии расстреляли подростков-бандитов во время стрима
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Техасская молитва: американец расстрелял 26 человек в церкви
Что известно о преступнике и жертвах кровавой бойни
Все материалы
Бывший СССР
Недостройка века
Ради свободы от СССР Латвия пожертвовала дешевым электричеством
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
В Киеве с криками «Мусор поганый!» избили советника Авакова
Тимошенко вспомнила о «котлах» в Донбассе из-за сообщений об офшорах Порошенко
Белорус предложил незнакомцу 100 долларов за его девушку
В центре Киева напали на сотрудника американского посольства
Журналист Гордон увидел спасение Украины в превращении в колонию США
Все материалы
Экономика
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
Нефть Brent подскочила выше 63,5 долларов за баррель
Москвич выставил на продажу теплоход-ресторан
Нефть резко подорожала после ареста принцев в Саудовской Аравии
Завершено строительство «Турецкого потока» на территории России
Путину и духовным лидерам России показали тяжелый мотоцикл «Иж»
МВФ выдвинул Украине новые требования
Все материалы
Силовые структуры
Ореховский терминатор
Киллер самой мощной банды 90-х убивал жестоко и со вкусом
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
«Мне сказали, что я буду бояться уронить мыло в тюрьме»
Московские полицейские наладили конвейер по подбросу наркотиков
Из будки регулировщика дорожного движения в Москве похитили сумку
Появилось видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии
Полиция застрелила одного из атаковавших пост ДПС боевиков и блокировала второго
Умер второй пострадавший при атаке смертника на пост ДПС в Ингушетии
Все материалы
Наука и техника
Здравствуй, дедушка
Писающий под себя Гитлер улетел на Венеру снимать кино: обзор Wolfenstein II
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Плач колхозника
Почему все ненавидят iPhone X
Польша реанимирует советское оружие
США испугались китайских беспилотников в «мертвой зоне»
Названы сроки появления настоящего беременного мужчины
США назвали сроки создания гиперзвукового оружия
Все материалы
Спорт
Тигрица на воле
Лучшая гимнастка планеты Маргарита Мамун ушла из спорта в 22 года
За беззубого!
Девушки мечтают спасти Россию с Овечкиным, пока Уткин падает со стула
Игрок МЮ оценил неудобные бутсы в два миллиона фунтов
Приезд Месси в московскую гостиницу попал на видео
В Москве избили чемпиона мира по кикбоксингу
Аршавин изменил второй жене и пожалел
Французский футболист отпраздновал гол в стиле Месси и спровоцировал беспорядки
Все материалы
Культура
Вы и убили
Зверства, изнасилования и смерти к которым мы привыкли
«Гитлер казался Сталину податливым фигляром»
Почему Сталин — не Гитлер, хотя тоже психопат
Страшная жизнь
Он обладал дурным характером и писал картины голым
Рэпер Гнойный рассказал о напавших на него с фаллосами боевых русичах
Тору никто не пишет
Кино недели: от возвращения бога грома до «Дикаря» Венсана Касселя
Французы испугались новых выходок Павленского и оставили его под арестом
Избитый Гнойный отказался отменять концерт и вышел на сцену в маске
Все материалы
Интернет и СМИ
«А как поднять бабла?»
Кто заставляет россиян смотреть рекламу казино и казахские клипы
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
В сеть слили интимные видео соведущей шоу Сергея Дружко
Фельгенгауэр вернулась на «Эхо Москвы»
В собачьем ухе разглядели Трампа
Фальшивый WhatsApp скачали более миллиона человек
Пользователям «ВКонтакте» разрешили на сутки стать анонимусами
Все материалы
Ценности
Не заржавел агрегат
Британцы спустят миллионы на кареты с паровыми двигателями
Производитель косметики предложил клиенткам уйти во тьму
Россияне потратили на покупку внедорожников 720 миллиардов рублей
Художники пофантазировали на тему ароматов Nina Ricci
Грузин придумал одежду для богатых грешников
Bulgari покрыл сумки и галстуки звездами к Рождеству
Шведы обновили рекорд скорости серийных автомобилей
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах
Назван самый дорогой для иностранцев город мира
Выживший на необитаемом острове россиянин рассказал о произошедшем
ФАС пригрозила РЖД штрафом из-за отсутствия дешевых билетов
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Все материалы
Из жизни
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
Мила Кунис рассказала о пережитых на Украине унижениях
Власти Кении обвинили посетителей заповедника в гомосексуализации львов
Канадский скунс обратил горного льва в бегство
Ирак впервые за 45 лет отправит девушку на конкурс «Мисс Вселенная»
Все материалы
Пере-Йети или почти Тигуан?
Тест-драйв новейшего кроссовера Skoda Karoq
SEMAшествие
Самые впечатляющие премьеры тюнинг-шоу SEMA
Мозговзрывательно: невероятные внедорожники выставки SEMA
Шестиколесный Ford, пикап с багги в кузове и кроссовер, обгоняющий Nissan GT-R
Все на новенького
С кем придется конкурировать маленькому кроссоверу-купе BMW X2
Стали известны самые выгодные при перепродаже цвета машин
Появилось первое изображение «суперкара будущего» от Lamborghini
Самодельный рекламный ролик увеличил цену старой «Хонды» в 40 раз
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы