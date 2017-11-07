Московский таксист проломил череп пассажирке за отказ переплачивать за поездку

В Москве водитель такси избил пассажирку, отказавшуюся переплатить ему за поездку. Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел еще в октябре, однако заявление женщина написала только в начале ноября. В тот день на ее вызов приехал мужчина, который был эмоционально возбужден и грубил ей.

Тем не менее, она села к нему в машину. Позже женщина заметила, что на счетчике водителя появилась сумма, превышающая стоимость заказа такси. Между ними возникла ссора и, отъехав от ее дома 300 метров, водитель велел ей покинуть автомобиль.

Женщина выполнила требование и направилась в сторону дома, как вдруг почувствовала удар в затылок, после чего упала на асфальт и потеряла сознание.

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей передней брюшной стенки, грудной клетки справа и закрытую травму живота.

Московская полиция начала проверку по инциденту.

17 октября в Москве задержали таксиста, травившего людей минералкой с растворенными в ней психотропными веществами. По данным следствия, на протяжении двух лет водитель поил ей своих пассажиров, а затем грабил и высаживал на улице. Один из потерпевших скончался в результате тяжелого отравления.



