Таксист устроил двум пассажирам «круиз» по реке в Петербурге

В Санкт-Петербурге таксист не справился с управлением, в результате чего автомобиль с двумя пассажирами упал в реку Мойка. Машина плавала в ледяной воде около получаса, после чего людей выловили прибывшие на лодке спасатели и доставили в больницу. Запись момента с дрейфующим автомобилем опубликовало видеоагентство Ruptly.

По словам очевидцев, после падения такси в реку водитель и пассажиры остались внутри постепенно тонущего автомобиля. Все это время они звали на помощь и кричали, что не умеют плавать. На момент спасения салон почти полностью был заполнен водой.