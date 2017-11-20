Мертвец за рулем насмерть сбил россиянку

Жительница Ртищева Саратовской области скончалась после того, как ее переехал мертвый водитель, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управлении ГИБДД.

По информации ведомства, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил 32-летнюю женщину, после чего врезался в жилой дом. «Предварительно установлено, что водитель скончался до ДТП», — говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что женщину госпитализировали с травмами разной степени тяжести, спасти ее не удалось.

В августе в Тольятти водитель рейсового автобуса умер за рулем и въехал в столб, в результате пострадали четыре пассажира.

В 2016 году в Астрахани автобус, водитель которого потерял сознание, протаранил несколько автомобилей и сбил двух пешеходов. Остановился автобус только после столкновения с маршрутным такси.