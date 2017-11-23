Изнасиловавшего семилетнюю девочку ульяновца через 20 лет поймали в Подмосковье

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Ульяновской области, который 20 лет назад изнасиловал семилетнюю дочь своей сожительницы. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина изнасиловал семилетнюю дочь своей сожительницы в январе 1995 года. Это произошло в квартире одного из домов по проезду Верхнему (в настоящее время проезд Героя России Аверьянова) в Железнодорожном районе Ульяновска. При этом злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Как считают следователи, в июне 1996 года мужчина вновь совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Когда мать потерпевшей узнала о произошедшем и обратилась в полицию, тот выехал за пределы России. Позже злоумышленник вернулся и стал жить в подмосковном Подольске, где и был задержан.

Мужчина обвиняется по статьям «Изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста». Его уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.