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Мужчину осудили за совершенное 20 лет назад убийство подростка под Ульяновском

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В Ульяновской области 41-летнего Яна Юрченко осудили за убийство подростка, совершенное 20 лет назад. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Как отмечают в ведомстве, Юрченко признан виновным по пункту «н» статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и приговорен к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«По версии следствия, 2 июня 1996 года осужденный и еще двое его родственников, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лесном массиве в районе села Красный Яр Чердаклинского района Ульяновской области, нанесли 15-летнему потерпевшему несколько ударов лопатой по голове», — говорится в сообщении.

По версии следствия, после того как подросток перестал подавать признаки жизни, злоумышленники сбросили его тело в канаву и закопали. Все последующие годы соучастники находились в розыске, скрываясь на территории других регионов, а Юрченко проживал по поддельному паспорту.

«В рамках расследования уголовного дела было проведено исследование по совмещению фотоизображений преступника до и после получения поддельного паспорта, подтвердившее, что на обеих фотографиях изображен один и тот же человек, ориентировки на которого были даны органам внутренних дел», — рассказали в СКР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий Юрченко был задержан и в ходе следствия полностью признал свою вину. Его соучастники до сих пор находятся в розыске.

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