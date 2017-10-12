Амурчанку задержали за совершенное три года назад убийство знакомой кастетом

Следователи в Амурской области задержали девушку 1998 года рождения, которую заподозрили в убийстве своей знакомой, совершенном в августе 2014 года. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Как отмечается, в сентябре 2015 года в лесу рядом с электроподстанцией поселка Широкий города Райчихинск был обнаружен человеческий скелет; по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Позже эксперты установили, что останки принадлежат исчезнувшей в августе 2014 года девушке 1995 года рождения, проживавшей в поселке.

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Подозреваемую в преступлении удалось установить три года спустя. 9 октября предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено.

«Допрошенная в качестве подозреваемой девушка призналась в совершенном убийстве своей знакомой из личных неприязненных отношений, в ходе ссоры. На допросе она рассказала, что на встречу с потерпевшей взяла кастет для защиты, так как думала, что она придет с подругами», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ходе выяснения отношений с потерпевшей насчет произошедшей ранее ссоры, подозреваемая ударила ее по голове вначале кастетом, а затем деревянной палкой. Когда жертва потеряла сознание, девушка скрылась. В настоящее время подозреваемая помещена под домашний арест.