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Жесть как она есть

В день России подросток надышался краской и убил отказавшую ему подругу

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Фото: Алексей Устимов / ТАСС

Случившееся этим летом в «городе Энск» Ивановской области имеет все шансы войти в историю современной российской криминалистики: расследуя жестокое убийство 14-летней девочки, следователи вынуждены были взять образцы для геномной идентификации едва ли не у всех жителей мужского пола из небольшого провинциального городка, исключая разве только детей и стариков. Главными героями этой печальной истории оказались несовершеннолетние Света и Петя (имена изменены по требованию законодательства). Почти шекспировский сюжет, если бы не элементы чисто российской «жести» и провинциальной безнадеги. В подробностях громкого расследования разбиралась «Лента.ру».

Круто повеселились

12 июня 2017 года в городе N, как и по всей стране, отмечали День России. Одна из местных девушек-подростков в этот день отмечала свой день рождения. На вечеринке собралось шесть человек: три мальчика и три девочки.

В городке с населением меньше девяти тысяч человек развлечений было немного. Был ресторан, но на него у молодежи нехватало денег. Вместо этого подростки собирались на пустыре и развлекались тем, что нюхали краску-«серебрянку» из баллончика. Позже следователи и эксперты найдут на пустыре около 400 целлофановых пакетов со следами этой краски разной степени давности.

Рядом с пустырем — автосервис: там работали двое старших ребят из этой компании. Остальные четверо учились в школе; среди них были Света и Петя. Участники вечеринки рассказали, что в тот день «веселились очень круто», но примерно в 23:00 Света сказала, что ей надо домой, и Петя пошел ее проводить. Они вместе вышли из сервиса, но несколько минут спустя Света вернулась: она забыла куртку, а июнь был дождливым и холодным. Подругам девочка сказала, что Петя предложил «кайфануть» — подышать парами краски, и она, пожалуй, согласится. Пара ушла, остальные остались продолжать веселье.

Мать Светы подала заявление в полицию только через четыре дня, 16 июня, и указала, что дочь ушла из дома 12 июня около 15:00 и не вернулась. Сразу же выяснилось, что последним, кто видел девочку живой, был Петя, но тот уверял, что после того, как они со Светой «кайфанули», он проводил ее до дома.

«Ну, не до дверей — она меня отправила вон, а до поворота к подъезду», — уточнил он. Парень казался искренним: он откровенно объяснил, что дышал со Светой «серебрянкой», потому что водки было мало.

Исчезнувшая

Сразу после заявления матери Светы девочку начали искать: полицейские и волонтеры прочесывали местность, опрашивали всех знакомых исчезнувшей и жителей города, ее фотографии появились в социальных сетях и на досках объявлений.

Свету нашли сутки спустя на том самом пустыре у автосервиса. Тело оказалось в 100 метрах от места вечеринки и более чем в километре от поворота, где со Светой якобы расстался Петя. Погибшая была спрятана под листом шифера, причем так, что даже с расстояния в несколько метров разглядеть что-то подозрительное было невозможно.

Как установили эксперты, причиной смерти Светы стала черепно-мозговая травма, «нанесенная твердым предметом, а также многочисленные травмы, характерные для совершения сексуального насилия с использованием подручных предметов». Неподалеку нашлись и возможные предметы насилия: бутылку и кусок ветки. Достоверно установить, надругались ли над живой девочкой или она уже была мертва, так и не удалось.

«Мальчик, естественно, попал в поле зрения правоохранительных органов — он был последним, кто видел Свету живой. Но его показания, данные на первом этапе, не вызывали сомнений. К тому же он весьма субтильного телосложения, и даже по сравнению с девочкой, хотя та была младше него на три года, не выглядел Рэмбо», — рассказал «Ленте.ру» руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России (СКР) Артем Сосновиков.

«Он безбашенный»

Первые вопросы следствия были к родителям Светы: почему они сразу не сообщали о пропаже дочери. Но все казалось вполне объяснимым: как выяснилось, мама убитой уже несколько лет работала в Москве, а Света вместе с братьями и сестрами оставалась на попечении бабушки, которая с девочкой не справлялась, поэтому Света с 12 лет стояла на учете в полиции.

Оказалось, что Света была скрытной: по данным врачей, она вела регулярную половую жизнь, но даже ее подруги об этом не догадывались. Первыми под подозрение попали молодые работники автосервиса, устроившие вечеринку. Но они отрицали свою вину, а проверки на полиграфе и сравнительный анализ генетического материала, обнаруженного на теле убитой, показал: оба к преступлению не причастны.

Вскоре после этого задержали мужчину, ранее судимого за сексуальные преступления, которого 12 июня заметили в районе того самого пустыря. Но он спокойно прошел испытание детектором лжи, а его биологических следов на месте преступления не оказалось.

Между тем убийство несовершеннолетней вызвало широкий резонанс: город N загудел. Убийство ребенка в тихой провинции не оставило равнодушным никого. Уже через неделю для раскрытия преступления была создана оперативно-следственная группа, в которую вошли более 20 следователей и криминалистов.

Они отрабатывали все версии преступления без исключения. На причастность к нему проверили более двух тысяч человек — четверть всего населения города. У тысячи местных мужчин взяли материалы для генетического исследования. Вероятно, N еще долго останется самым спокойным городом Ивановской области: все его взрослые мужчины теперь знают о том, что их генетическая информация есть в базе правоохранительных органов.

Прошло больше месяца, но следствие так и не продвинулось. Следователи вновь и вновь опрашивали местных жителей и постепенно обратили внимание на то, что тот самый Петя, который видел Свету последним, как-то по-разному рассказывал о событиях 12 июня. Одним подросток говорил, что довел Свету только до поворота, другим — что они расстались у подъезда, третьим — что наблюдал, как она звонит в дверь своей квартиры.

Можно было подумать, что Петя специально обманывает друзей и знакомых, чтобы его не обвинили в преступлении. Но в одной беседе следователь случайно услышал, что подросток под «серебрянкой» становится очень агрессивным — у него буквально «сносит крышу»... А судебные эксперты примерно то же самое говорили о том, кто убивал и насиловал Свету: «Он безбашенный, по ранам видно». Следователи решили присмотреться к Пете внимательнее.

Маму боялся расстроить

Все опрошенные, в том числе ровесники мальчика, рассказывали следователям примерно одно и то же: Петя склонен к токсикомании, из-за чего отчим выгнал его из дома — и мальчик по нескольку дней жил у знакомых или в заброшенных домах. Родной отец большую часть времени проводит в Москве и в воспитании сына участия практически не принимает. Мать авторитетом не пользуется, хотя, работая стоматологом, по меркам провинции зарабатывает неплохо. Но в семье, кроме Пети, еще трое детей, младший еще грудной.

«В ходе следствия мы опросили инспектора по делам несовершеннолетних местного отдела полиции. Она рассказала, что в июне 2016 года Петя был задержан на улице в состоянии опьянения, в связи с этим его поставили на учет. При этом выяснилось: присутствие матери сказывается на мальчике отрицательно. Он начинает врать, становится скованным и старается выглядеть в ее глазах лучше. Именно так и было записано в характеристике несовершеннолетнего. Проще говоря, он мать очень любит, но боится ее расстроить своим поведением. Вместе с тем авторитетом мать у него не пользовалась, защитить от отчима не могла. Когда Петю выгоняли из дома, она за него не заступалась», — рассказал «Ленте.ру» Артем Сосновиков.

Знакомые Пети рассказали, что Света ему очень нравилась, и он пытался за ней ухаживать. Но девочка категорически отвергала все его знаки внимания и даже жаловалась подругам на навязчивость парня. 1 августа было решено провести сразу три очные ставки с теми, кому Петя по-разному описывал вечер 12 июня.

Явка с повинной

После третьей очной ставки Петя, уличенный в серьезных противоречиях по обстоятельствам расставания со Светой, впал в ступор. А потом заявил следователю: «Я при матери ничего говорить не буду, пусть она выйдет».

«Закон требует, чтобы допрос несовершеннолетнего (тогда Пете было 16 лет) проходил в присутствии законного представителя — одного из родителей или представителя органов опеки и попечительства. Но и отказать фигуранту дела на тот момент мы не имели права. Мать попросили выйти, а в следственный отдел срочно вызвали представителя соцзащиты и адвоката. В присутствии двух посторонних людей подросток дал подробные показания о том, как совершил убийство девочки, которая ему нравилась, и попросил разрешить ему написать явку с повинной. А затем на месте происшествия под видеозапись показал, как все происходило, и указал, куда выбросил орудие убийства. Именно там мы и нашли деревянный брусок. На нем позже эксперты нашли генетический материал и волосы убитой», — вспоминает Артем Сосновиков.

На видеозаписи с пустыря 16-летний мальчишка подробно и без эмоций рассказывает о совершенном. Присутствовавших больше всего поразило, с каким спокойствием и отрешенностью он рассказывал о том, что делал тем вечером.

Как выяснилось, после совместного «кайфования» Петр предложил Свете вступить в интимные отношения. Она отказала, и тогда он попытался ее изнасиловать. Но то ли под воздействием «серебрянки», то ли из-за волнения организм подростка дал сбой. И тогда взбешенный Петр выместил всю свою злость и обиду на девушке, а затем вполне осознано спрятал ее тело. Более того, по дороге домой он придумал, что будет говорить знакомым, и даже прошел тем маршрутом, о котором потом станет рассказывать всем.

Следствие покажет

По решению суда Петя был арестован. После нескольких дней, проведенных в СИЗО, и встречи с нанятыми матерью адвокатами он вначале заявил, что «от сказанного ранее не отказываюсь, но новые показания давать не буду». А потом его представители стали утверждать, что на задержанного было оказано сильное психологическое давление, что семь оперативников вывезли его на автомобиле в лес и угрожали расправой (сам Петя, кстати, категорически эту историю опроверг, а опубликовавший ее журналист заявил следователям, что не помнит, кто из родственников это рассказал).

Защитники подростка обратились в суд, потребовав признать незаконным отвод матери в ходе допроса, что в свою очередь позволило бы исключить из дела показания, полученные незаконно. Внимательно изучив материалы и опросив обвиняемого, судья им отказал. И дело даже не в том, что все права мальчика были соблюдены, что засвидетельствовано и бумагами, и видеозаписью: мальчик, рассказывая об обстоятельствах произошедшего в ночь после Дня России, не только совершенно точно указал место, куда выбросил орудие убийства (и где его нашли), но и перечислил детали, которые никто из оперативников и следователей не знал и не могли знать. Их достоверность позже подтвердили эксперты, в том числе генетики.

Для «города Энск», где все про всех все знают, эта история стала настоящим шоком. Следствие продолжается и только суд примет окончательное решение о степени виновности Пети. Тем временем на пустыре, где разыгралась трагедия, по-прежнему находят пакеты с «серебрянкой». Меньше их не становится.

Игорь Надеждин

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