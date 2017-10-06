Хабаровчанина осудили за совершенное в 1990-х убийство семилетней девочки

Суд в Хабаровском крае приговорил местного жителя к 19 годам колонии за изнасилование и убийство семилетней девочки, которое он совершил 19 лет назад. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Ребенок не вернулся с прогулки 26 февраля 1998 года в поселке Переяславка района имени Лазо; найти девочку не удалось. Через 10 лет местные жители случайно обнаружили на пустыре возле села Могилевка железную бочку, залитую цементом — и решили сдать ее на металлолом. Вытащив цемент, местные жители обнаружили останки ребенка и фрагменты одежды.

По факту находки следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Для раскрытия преступления, среди прочего, было проведено 17 судебных экспертиз и допрошено 78 человек. Несмотря на это, причину смерти ребенка и предполагаемого убийцу установить не удалось.

«Весной 2016 года эксперты краевого следственного управления провели дополнительный осмотр одежды, обнаруженной в бочке. При помощи новой криминалистической техники они обнаружили биологические следы, принадлежащие мужчине. Данный образец они сравнили с генотипом лица, заподозренного в совершении преступления», — говорится в сообщении СКР.

Экспертиза установила причастность к преступлению 61-летнего мужчины. Следователи установили, что в 1998 году он работал в художественной мастерской в поселке Переяславка. Криминалисты осмотрели ныне заброшенное здание и обнаружили микроскопические следы крови. Позже эксперты установили, что это кровь пропавшей девочки.

«Он [мужчина] признан виновным по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера" (в редакции УК от 13 июня 1996 года). Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сексуальное преступление в отношении четырехлетней девочки. Тогда суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.