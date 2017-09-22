Подозреваемый в убийстве девочки под Волгоградом сознался в преступлении

Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Волгоградской области дал признательные показания. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что следователи приступили к осмотру хозяйственной постройки, где было обнаружено тело ребенка. Вероятно, именно там 55-летний житель города Калач-на-Дону, владелец строения, и расправился с девочкой.

В настоящее время тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлена причина смерти.

«С задержанным продолжают работать следователи и оперативные сотрудники полиции. Злоумышленник уже дал признательные показания и рассказал, что задушил ребенка. На причастность к этому особо тяжкому преступлению также отрабатывается 45-летний родственник подозреваемого», — говорится в сообщении управления СК.

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Девочка пропала 15 сентября: она не вернулась с детской площадки, расположенной рядом с домом. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В поисках ребенка принимали участие свыше 300 человек, а также беспилотная авиация. 22 сентября тело девочки было найдено в хозяйственной постройке в соседнем квартале.

По словам представителя регионального управления СК, которые приводит «Интерфакс», подозреваемый был знаком с девочкой. «Она дружила с его внучкой», — отметила собеседник агентства. По информации областного главка полиции, о мужчине также известно, что он является предпринимателем — занимался продажей одежды.

Мотивы действий преступника пока не установлены.