Подозреваемого в убийстве пятилетней девочки задержали в Волгоградской области

Пропавшая в городе Калач-на-Дону (Волгоградская область) неделю назад пятилетняя девочка найдена мертвой, подозреваемый в убийстве задержан. Об этом в пятницу, 22 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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«Сегодня в ходе розыскных мероприятий тело ребенка было обнаружено в хозяйственной постройке, расположенной рядом с гаражным боксом. В настоящее время 55-летний владелец строения задержан по подозрению в убийстве малолетней. С его участием уже проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают мотив и другие обстоятельства преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Как отмечает «Интерфакс», вечером 15 сентября родители пятилетней девочки обратились в полицию и сообщили, что их дочь ушла гулять на детскую площадку рядом с домом и спустя короткое время пропала. Мероприятия по поиску ребенка продолжались несколько дней.