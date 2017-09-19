Задержание подозреваемого в убийстве девочки в Астрахани попало на видео

Видео: [ТА] ТИПИЧНАЯ АСТРАХАНЬ / ВКонтакте

В Астрахани задержан мужчина по подозрению в убийстве полуторагодовалой девочки и нападении на ее мать. Видео задержания во вторник, 19 сентября, публикует группа «Типичная Астрахань» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что предполагаемый убийца вел себя агрессивно, набрасывался на полицейских, вследствие чего те были вынуждены применить оружие и ранили нападавшего.

Как отметили в Следственном управлении СКР по Астраханской области, подозреваемый, предположительно, ранил женщину ножом, после чего несколькими ударами убил ее маленькую дочь, которая приходится ему родственницей.