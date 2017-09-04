В аэропорту Пулково задержали 83-летнего наркодилера

В санкт-петербургском аэропорту Пулково задержали мужчину, находившегося в розыске за продажу наркотиков. Об этом сообщает в понедельник, 4 сентября, управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По его информации, 83-летний мужчина более 10 лет скрывался от правоохранительных органов. Его разыскивали за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также за мошенничество.

Как отмечается, задержанный — гражданин государства ближнего зарубежья. Преступления он совершал на территории Калужской области.

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В настоящее время решается вопрос о передаче мужчины инициатору розыска. Другие подробности не уточняются.

В июле стало известно о задержании после 20 лет розыска Станислава Волкова — последнего скрывавшегося участника нападения на фирму «Орбитал ЛТД» на Гончарной улице, совершенного 31 июля 1997 года. При налете погибли трое сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место ЧП.

За день до этого сообщалось о задержании активного участника знаменитой ореховско-медведковской оргпреступной группировки Александра Шарапова, объявленного в федеральный и международный розыск еще в 2001 году.