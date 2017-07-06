Задержан последний из участников убийства трех милиционеров в 1997 году в Москве

Последний скрывавшийся участник нападения на фирму «Орбитал ЛТД» на Гончарной улице, совершенного 31 июля 1997 года и ставшего знаковым в истории современной российской преступности, задержан столичными следователями после 20 лет розыска. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

«В июле 1997 года Волков в составе банды совершил разбойное нападение на "Орбитал ЛТД", занимавшееся продажей электронной техники. По сигналу о налете на место происшествия прибыли восемь сотрудников 37-го отделения милиции 5-го РУВД УВД ЦАО города Москвы. Во время задержания нападавшие оказали вооруженное сопротивление, в ходе которого трое сотрудников милиции погибли на месте, еще один получил тяжкие телесные повреждения. В кратчайшие сроки 15 из 17 нападавших были установлены, задержаны и осуждены, причем в ходе следствия была установлена их причастность еще к пяти нападениям. Волкову же удалось скрыться», — рассказала Иванова.

По ее словам, 5 июля Волков был доставлен в Москву, ему было предъявлено обвинение по статьям «бандитизм», «разбой в составе банды» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Банда Слона, куда входил Волков, образовалась в 1997 году, выделившись из Новогиреевской преступной группировки. За короткое время ее участники в ходе налетов похитили ценностей более чем на миллиард рублей, в основном — дефицитную тогда электронику. Через несколько месяцев участников группировки задержали частично в Подмосковье и в Москве, а частично — в Харькове. Скрыться от правоохранителей удалось лишь Волкову и Валерию Кабанову.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, сразу после нападения Волков выехал за границу, где скрывался. Несколько лет назад он переехал на Украину и поселился в Крыму, где и был задержан минувшей ночью. Кабанов — участник нападения— по оперативным данным, скончался в начале 2000-х годов.