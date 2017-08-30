Банду выдававших себя за полицейских киднепперов поймали под Петербургом

В городе Отрадное Ленинградской области задержали шестерых участников преступной группы, под видом полицейских похищавших людей. Об этом в среду, 30 августа, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, мужчины в возрасте от 27 до 38 лет в течение нескольких месяцев 2017 года представлялись сотрудниками правоохранительных органов и похищали людей, угрожая насилием. Жертв они удерживали в автомобиле, а от родственников требовали деньги, обещая освободить от уголовной ответственности по вымышленным преступлениям. После выплаты выкупа заложников отпускали.

В результате обысков по адресам проживания подозреваемых сыщики изъяли оружие, поддельные удостоверения, наркотики. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц, из корыстных побуждений»). Решается вопрос об их аресте.

Ранее в среду стало известно об освобождении москвички, похищенной 17 августа в столице. Спецоперация была проведена сотрудниками подмосковных правоохранительных органов. На 42-летнюю женщину напали на улице два мужчины 30 и 37 лет. Угрожая пистолетом, они насильно посадили ее автомобиль и вывезли в город Электрогорск. Похитители потребовали у родственников жертвы выкуп — четыре миллиона рублей.