В Подмосковье освободили похищенную женщину

Москвичка, похищенная 17 августа в Москве, освобождена в ходе спецоперации, организованной сотрудниками подмосковных правоохранительных органов. Об этом в среду, 30 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР) Варвара Заева.

«17 августа около 20 часов неизвестные у одного из домов на Ставропольской улице в Москве напали на 42-летнюю женщину, и, угрожая ей пистолетом, на автомобиле вывезли в город Электрогорск. Там они удерживали потерпевшую, требуя от ее родных выкуп», — рассказала Заева.

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Оперативникам удалось установить, где удерживали заложницу, и в ходе спецоперации она была освобождена, а один из предполагаемых похитителей — задержан. Удалось установить личность второго соучастника, он объявлен в розыск.

Уголовное дело возбуждено по статье «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, сопряженное с применением насилия» (пункты «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ), уточнила представитель регионального главка СКР.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, похищение совершили два уроженца Чечено-Ингушской АССР, 30 и 37 лет.

«Вскоре после преступления они потребовали у родственников жертвы выкуп — четыре миллиона рублей», — сообщил источник. Установить местонахождение заложницы удалось в ходе переговоров, проходивших под контролем оперативников.

20 июля в Дагестане из-за выкупа похитили министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона. На следующий день он был освобожден.