Отмечающие медовый месяц чернокожие американцы похитили и изнасиловали женщину

Американская полиция обвинила в похищении и изнасиловании женщины семейную пару, отмечавшую медовый месяц во Флориде. Об этом сообщает The Independent.

Стражи порядка задержали 32-летнюю Рашаду Хёрли и ее 37-летнего мужа Тимоти Лоу после того, как те пришли в магазин в обнаженном виде и украли несколько банок газировки. Лишь потом им предъявили обвинение в похищении человека и изнасиловании.

По версии следствия, семейная пара напала на 27-летнюю женщину, когда та за рулем автомобиля пыталась отъехать от продуктового магазина в городе Хайалиа (штат Флорида). К ней подошла Хёрли и попросила опустить стекло. Выполнив просьбу, женщина получила мощный удар по голове и потеряла сознание.

Жертва пришла в себя немного позже в собственном автомобиле: Хёрли душила ее, а Лоу был за рулем. Они привезли женщину в мотель, заплатили за номер ее банковской картой и заставили заниматься с ними сексом. В какой-то момент женщине удалось сбежать от потерявших бдительность супругов.

Пару поместили под арест до рассмотрения дела судом. Их обвиняют в похищении человека, угоне машины, грабеже и сексуальном насилии.