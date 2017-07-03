Боевики на верблюдах похитили 40 человек в Нигере

В Нигере боевики на верблюдах атаковали деревню. Об этом сообщает Reuters.

По данным местных властей, исламисты ворвались в поселение Нгалева, расположенное в 50 километрах от границы с Нигерией. Они убили девять мужчин и увели с собой около 40 женщин и детей.

Ответственность за нападение на себя пока никто не взял. Нигерские силовики полагают, что набег совершили члены террористической организации «Западноафриканская провинция "Исламского государства"» (более известна как «Боко Харам»), ранее неоднократно пересекавшие границу.

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В декабре 2016 года нигерийские военные объявили, что им удалось захватить последний оплот «Боко Харам» в лесу Самбиса, и президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что террористы окончательно разгромлены. Однако празднование победы оказалось преждевременным: через несколько месяцев боевики возобновили набеги.

«Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех») создана в 2002 году и действует в основном на территории Нигерии. Сторонники группировки выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада. В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию "Исламского государства"». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность «Исламскому государству» (запрещено в России).