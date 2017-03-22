В результате взрывов на северо-востоке Нигерии погибло четыре человека

Власти Нигерии сообщили о нескольких взрывах в лагере для беженцев в городе Майдугури на северо-востоке страны. Об этом сообщает Reuters.
В результате теракта погибло 4 человека, 18 были ранены. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Боко Харам».
По словам комиссара полиции Дамиана Чукву (Damian Chukwu) подрыв произошел около 04.30 утра по местному времени (06.30 мск). «Три бомбы взорвались в разных местах. Две из них — в лагере для беженцев» —отметил он.
Группировка «Боко Харам» созданная в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада.
В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).