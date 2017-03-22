В результате взрывов на северо-востоке Нигерии погибло четыре человека

Власти Нигерии сообщили о нескольких взрывах в лагере для беженцев в городе Майдугури на северо-востоке страны. Об этом сообщает Reuters.

В результате теракта погибло 4 человека, 18 были ранены. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Боко Харам».

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По словам комиссара полиции Дамиана Чукву (Damian Chukwu) подрыв произошел около 04.30 утра по местному времени (06.30 мск). «Три бомбы взорвались в разных местах. Две из них — в лагере для беженцев» —отметил он.

Группировка «Боко Харам» созданная в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада.

В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).