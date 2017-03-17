Лидер «Боко Харам» опроверг освобождение пяти тысяч заложников

Лидер запрещенной в России организации «Западноафриканская провинция "Исламского государства"», более известной под старым именем «Боко Харам», опроверг освобождение пяти тысяч заложников. Об этом сообщает Reuters.

«Хватит лжи о том, что вы убили 60 наших бойцов и освободили 20 детей, и что вы освободили еще пять тысяч человек», — заявил лидер группировки Абубакар Шекау в обращении, адресованном камерунскому президенту Полю Бийя.

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Он также подтвердил, что группировка берет на себя ответственность за подрыв террориста-смертника в городе Майдугури и атаку на город Магумери на юго-востоке Нигерии. Обе акции были осуществлены исламистами на прошлой неделе.

Ранее 17 марта сообщалось, что бойцы объединенных сил Западно-африканского союза освободили около пяти тысяч человек, находившихся в плену у «Боко Харам». Командование армейских подразделений заявило, что в ходе недельной операции, проводившейся у нигерийско-камерунской границы, было также уничтожено убежище боевиков в горах.

Созданная в 2002 году «Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех») действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и ведут борьбу с влиянием Запада. За последние восемь лет боевики убили около 15 тысяч человек, более двух миллионов были вынуждены покинуть свои дома.