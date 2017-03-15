Четыре юные смертницы подорвали себя в Нигерии

Четыре девушки-подростка подорвали себя в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии. В результате теракта погибли два человека, еще 16 получили ранения. Об этом в среду, 15 марта, сообщает Reuters.

Атака произошла в 01:15 по местному времени (03:15 мск). По словам Абдисалама Ибрахима, представителя Национального агентства по чрезвычайным ситуациям (NEMA), девушки вошли в жилое здание и привели в действие взрывные устройства.

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Как отмечает агентство, впервые целью джихадистов группировки «Боко Харам» стали частные дома и жилые помещения.

Группировка «Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех»), созданная в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и ведут борьбу с влиянием Запада.

В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).