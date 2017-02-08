Российские моряки похищены в территориальных водах Нигерии

В территориальных водах Нигерии похищены семь моряков — граждан России. Об этом в среду, 8 февраля, в своем микроблоге в Twitter сообщило посольство РФ в Абудже.

По информации дипломатов, пираты атаковали и захватили судно BBC Caribbean. С его борта были похищены семь россиян и один гражданин Украины. Дипломаты обратилась к властям Нигерии с просьбой помочь в розыске пропавших моряков.

— Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 07 февраля 2017, 11:51

Эту информацию уже подтвердил владелец судна — немецкая компания Briese.

Пираты, действующие возле нигерийского побережья, атакуют иностранные суда с целью захвата груза и похищения членов экипажа. Как правило, после долгих переговоров их освобождают, при этом подробности, включая вопрос уплаты выкупа, не раскрываются.

Последний инцидент такого рода с российскими моряками произошел в конце ноября. Тогда нигерийские морские разбойники захватили рефрижератор «Сароник Бриз» в территориальных водах соседнего Бенина и увели с собой трех человек — капитана корабля, второго механика и повара. Их освободили три недели спустя.