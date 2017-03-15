В Западной Африке из плена «Боко Харам» освобождены пять тысяч заложников

Бойцам объединенных сил Западно-африканского союза удалось освободить около пяти тысяч человек, находившихся в плену у боевиков группировки «Боко Харам». Об этом сообщает Reuters.

Операция проводилась на протяжении недели вдоль нигерийско-камерунской границы, где находились лагеря, в которых содержались заложники. Кроме того, уточняется, что убежище боевиков в горах полностью уничтожено.

«Среди освобожденных в основном дети, женщины и старики», — рассказал представитель правительства Камеруна Исса Чирома Бакари.

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В декабре прошлого года президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что армия страны захватила последний укрепленный лагерь боевиков группировки «Западноафриканская провинция "Исламского государства"» (старое название «Боко Харам», запрещена в РФ).

По его словам, «падение "Лагеря Ноль" означало окончательный разгром террористов из "Боко Харам" в их последнем анклаве в лесу Самбиса».

Группировка «Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех»), созданная в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и ведут борьбу с влиянием Запада.