Нигерийский президент объявил о захвате последнего оплота «Боко Харам»

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что армия страны захватила последний укрепленный лагерь боевиков группировки «Западноафриканская провинция "Исламского государства"» (старое название «Боко Харам», запрещена в РФ). Об этом сообщает Reuters.

«Глава штаба сухопутных войск сообщил мне, что этот лагерь пал 23 декабря в 13:35 и террористы бежали, и им больше негде прятаться», — объявил Бухари. По его словам, «падение "Лагеря Ноль" знаменует окончательный разгром террористов из "Боко Харам" в их последнем анклаве в лесу Самбиса».

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Захват позиций экстремистов стал результатом крупномасштабного наступления нигерийской армии. По словам военных, боевики разбегаются из леса Самбиса, жителей прилегающих районов просят быть настороже и активно помогать отрядам самообороны.

Группировка «Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех»), созданная в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада.

В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию "Исламского государства"». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).