Российские моряки освобождены из нигерийского плена

Семь россиян и один гражданин Украины — члены экипажа судна BBC Caribbean — отпущены из нигерийского плена. Об этом сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека города Севастополь Павел Буцай.

«Моряки — жители Севастополя, уже находятся во Франкфуртском аэропорту и со дня на день полетят на родину, чувствуют себя нормально», — отметил правозащитник.

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7 февраля посольство России в Нигерии сообщило о захвате пиратами судна BBC Caribbean. Членов экипажа взяли в заложники и отвезли в пиратский лагерь на берегу.

Морские разбойники, действующие возле нигерийского побережья, атакуют иностранные суда с целью захвата груза и похищения моряков ради получения выкупа. Как правило, после переговоров их освобождают, при этом подробности и суммы, выплаченные за пленников, не раскрываются.

Последний инцидент такого рода с российскими моряками произошел в конце ноября 2016 года. Тогда нигерийские морские разбойники захватили рефрижератор «Сароник Бриз» в территориальных водах соседнего Бенина и увели с собой трех человек — капитана корабля, второго механика и повара. Их освободили три недели спустя.