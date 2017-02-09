Посольство в Нигерии сообщило о состоянии захваченных в плен российских моряков

Захваченные пиратами в Нигерии восемь моряков из России и Украины живы и здоровы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Абудже Артем Романов.

От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на соображения безопасности. «Посольство занимается этой ситуацией», — добавил дипломат.

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7 февраля российской дипломатическое представительство в Абудже сообщило, что пираты атаковали и захватили судно BBC Caribbean, принадлежащее группе компаний Briese. С его борта были похищены семь россиян и один гражданин Украины.

Пираты, действующие возле нигерийского побережья, нападают на иностранные суда с целью захвата груза и похищения членов экипажа ради получения выкупа. Как правило, после долгих переговоров моряки оказываются на свободе, при этом суммы, уплаченные за их освобождение не называются.

Последний инцидент такого рода с российскими моряками произошел в конце ноября 2016 года. Они были освобождены три недели спустя.