Трое российских моряков с захваченного у берегов Нигерии судна вернулись домой

Трое моряков из России, находившихся на захваченном в начале февраля нигерийскими пиратами судне BBC Caribbean, вернулись на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на петербургское представительство агентства Briese Shipping, нанявшего их в плавание.

Директор отделения Павел Федулов отметил, что этим морякам удалось скрыться от захватчиков. При обыске судна пираты не нашли старшего механика, второго помощника и кадета — позже они увели корабль в испанский город Лас-Пальмас.

По словам Федулова, относительно будущего остальных членов экипажа ведутся переговоры.

Нападение на BBC Caribbean было совершено в начале февраля в территориальных водах Нигерии, в результате были захвачены семь россиян и один гражданин Украины. Российские дипломаты обратились к властям Нигерии с просьбой помочь в поиске заложников.

В конце ноября 2016 нигерийские пираты захватили корабль «Сароник Бриз» в территориальных водах соседнего Бенина и пленили трех россиян — капитана корабля, второго механика и повара. Заложники были освобождены три недели спустя.