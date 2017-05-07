Боевики «Боко Харам» отпустили похищенных три года назад 82 школьниц

Боевики радикальной группировки «Боко Харам» в Нигерии освободили 82 школьниц, которые были похищены в Чибоке в 2014 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного министра в правительстве страны.

Девушки были освобождены после переговоров правительства и террористов. По неподтвержденным данным, распространяемым в соцсетях, число отпущенных школьниц варьируется от 50 до 62.

Источник в военных кругах рассказал агентству, что похищенным уже оказывается медицинская помощь. Вскоре их самолетом доставят в столицу штата Борно Майдугури.

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276 воспитанниц школы-интерната в городе Чибок были взяты в заложницы боевиками «Боко Харам» в апреле 2014-го года. 57 из них позже удалось сбежать.

1 апреля боевики «Боко Харам» похитили 22 девушки на северо-востоке Нигерии. В ходе первой атаки джихадисты совершили набег на деревню у границы с Камеруном, где похитили 18 девушек. Местные жители предположили, что боевики возьмут похищенных девушек в жены. В ходе второго рейда джихадисты расправились с пастухом, который попытался сбежать, отказавшись платить дань. Террористы догнали жертву на мотоциклах и убили, после чего забрали с собой четырех женщин из семьи этого человека.

Террористическая организация «Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех»), созданная в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники группировки выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада. В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность ИГ (запрещена в России).