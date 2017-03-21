ООН сообщила о принудительном возвращении тысяч беженцев из Камеруна в Нигерию

Камерунские власти вынуждают тысячи нигерийских беженцев вернуться обратно на родину, несмотря на недавнее соглашение между двумя странами о предотвращении принудительных депортаций. Об это сообщает Reuters.

По информации Комиссариата ООН по делам беженцев, военные Камеруна отправили более 2600 человек против их воли на северо-восток Нигерии, в регион, где действует террористическая группировка «Боко Харам».

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Представитель Комиссариата Бабар Балок выразил обеспокоенность подобными действиями. По его словам, речь идет о самоуправстве армейского командования. Незаконные репатриации свидетельствуют об отсутствии контроля за военными структурами со стороны государства.

Созданная в 2002 году «Боко Харам» (в апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию "Исламского государства"») действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и ведут борьбу с влиянием Запада. За последние восемь лет боевики убили около 15 тысяч человек, более двух миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

Деятельность «Исламского государства» запрещена в России.