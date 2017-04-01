Боевики «Боко Харам» похитили 22 девушки на северо-востоке Нигерии

Мирные жители в лагере, бежавшие из районов, где действует «Боко Харам»

Исламисты из группировки «Боко Харам» похитили 22 девушки на северо-востоке Нигерии, пишет газета The Guardian.

Боевики совершили два рейда. В ходе первой атаки в четверг, 30 марта, джихадисты совершили набег на деревню Пулка у границы с Камеруном, где похитили 18 девушек. Они ворвались в поселение рано утром на пикапах, схватили 14 девушек, позже взяли еще четверых из числа тех, кто попрятался от террористов по кустам.

В ходе налета никто не был ранен или убит. Местные жители предположили, что боевики возьмут похищенных девушек в жены.

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В ходе второго рейда, совершенного в районе деревни Думба у озера Чад, джихадисты расправились с пастухом, который попытался сбежать, отказавшись платить дань. Террористы догнали жертву на мотоциклах и убили, после чего забрали с собой четырех женщин из семьи этого человека.

«Боко Харам», созданная в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники группировки выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада.

В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность ИГ.

«Исламское государство» включено в России в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.