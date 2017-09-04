В Уругвае арестован скрывавшийся 23 года «кокаиновый король»

В столице Уругвая Монтевидео арестован один из самых разыскиваемых боссов итальянской мафии, который находился в бегах 23 года. Об этом сообщает Reuters.

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Рокко Морабито по прозвищу «кокаиновый король» был схвачен в результате совместной операции итальянских и уругвайских спецслужб, которая продолжалась более шести месяцев.

Как сообщает Corrierre della Sera, Морабито проживал в Уругвае по поддельным бразильским документам на протяжении последних десяти лет. Вместе ним была задержана женщина-уроженка Анголы, у которой изъят поддельный португальский паспорт.

Морабито считался одним из самых разыскиваемых итальянских мафиозных боссов, входящих в калабрийский клан ндрангета. По информации Rai News, в период с 1988 по 1994 годы «кокаиновый король» организовал поставки нескольких тонн наркотиков в Милан, а также создал в городе сеть по их распространению. В Италии Морабито приговорен к 30 годам тюрьмы.