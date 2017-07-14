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Мафия бессмертна

Итальянские власти начали очередной этап борьбы с преступным кланом ндрангета

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Фото: Salvatore Laporta / AP

«Мы сталкиваемся со значительным присутствием ндрангеты во всех ключевых секторах политики, управления и экономики. Традиционные виды деятельности, такие как торговля наркотиками и рэкет, дополнились выходом и активным встраиванием в легальный бизнес через подставных лиц или аффилированных предпринимателей. Преступное сообщество получает государственные средства на всех уровнях: местном, региональном, национальном и европейском», — говорится в обнародованном в конце июня докладе главы национального Управления по борьбе с мафией и терроризмом Италии Франко Роберти. Спустя несколько дней после публикации документа власти провели одну из крупнейших в истории операций против ндрангеты. Однако многие исследователи считают, что серьезного ущерба преступной группировке это не нанесет. В причинах живучести клана разбиралась «Лента.ру».

Ранним утром 4 июля в небе над городом Реджо-ди-Калабрия появились полицейские вертолеты. Сотни сотрудников в штатском и карабинеров одновременно ворвались в десятки домов, задерживая их обитателей, не успевших еще встать с постели. В результате облавы на членов ндрангеты — самого могущественного мафиозного клана Италии — были задержаны 116 человек в 21 коммуне. Всего по различным делам, связанным с обвинениями в участии в преступном сообществе, вымогательстве, контрабанде и незаконном хранении оружия, мошенничестве проходят почти 300 человек, включая мэров двух небольших городов. «Мы захватили глав ведущих криминальных семей, всех руководителей. Мелкие сошки нам были не нужны», — не без гордости сообщил руководивший операцией прокурор Федерико Кафиеро де Рао (Federico Cafiero de Raho). Но его радость может оказаться преждевременной — проследить криминальные цепочки и доказать причастность к ним тех или иных лиц будет крайне тяжело.

В начале пути

Первые упоминания о ндрангете относятся еще к XIX веку, но на слуху это слово лишь с 60-70 годов прошлого столетия, когда калабрийцы взялись за киднепинг. Поскольку их жертвами становились люди известные, о дерзких мафиози узнала вся страна.

Одна из самых громких акций — похищение в 1973-м в Риме 16-летнего Джона Пола Гетти III, внука американского нефтяного магната. За его освобождение потребовали 17 миллионов долларов. Дед платить отказался, сказав, что если даст деньги, то развернется охота за всеми его 14 внуками. Второе требование заплатить пришло к родственникам с сильным опозданием из-за забастовки служащих итальянской почты. На третий раз к посланию с угрозами гангстеры присовокупили отрезанное ухо Гетти III.

Семья раскошелилась, похитители получили около трех миллионов долларов, а молодого человека нашли живым на юге Италии. Полиция задержала девятерых подозреваемых, из которых в тюрьму попали лишь двое. Остальных отпустили из-за нехватки улик, а деньги, выплаченные в качестве выкупа, так и не нашли.

Вероятнее всего, эти средства, как и большинство других преступных доходов, были инвестированы ндрангетой в строительство гостиниц и апартаментов на побережье Ионического моря. Кстати, один из этих комплексов местные до сих пор называют «поселок Гетти».

Всего, согласно полицейским отчетам, до 1991 года члены клана похитили с целью получения выкупа 147 человек. Общая сумма, вырученная мафиози от этого «бизнеса», неизвестна.

Золотая жила в европейском масштабе

В середине 1980-х ндрангета вышла на прямые закупки наркотиков у южноамериканских производителей и принялась осваивать рынки сбыта в Италии и Европе. Здесь калабрийцам крупно повезло. Хотя по традиции продажу запрещенных препаратов контролировала сицилийская «Коза ностра», островитяне, практически не сопротивляясь, сдали рынок калабрийцам, поскольку были слишком ослаблены затяжной битвой с властями.

Наладить международный наркотрафик ндрангете помогло еще одно обстоятельство. На протяжении многих десятилетий, выходцы из Калабрии — одного из беднейших регионов Италии — уезжали на заработки в зажиточные европейские страны, главным образом в Германию. Именно эти люди и стали вольными или невольными соучастниками мафиозной экспансии.

«Они ищут безопасные инвестиционные возможности, позволяющие им отмывать деньги, поэтому их неизбежно тянет в более богатые регионы Европы и, в частности, к туда, где уже есть люди и бизнес, имеющие связи с Италией», — писала в своей книге «Камень в Корлеоне» журналист Петра Рески (Petra Reski).

По словам начальника антинаркотического департамента итальянской финансовой полиции Джузеппе Кампобассо, в 2015-м в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков, были задействованы 20 фирм и 30 ресторанов в Лейпциге, Дрездене, Баден-Бадене, Касселе, Мюнхене и Мюнстере. Через них проходило до 100 миллионов евро в год.

По данным итальянского Управления по борьбе с мафией и терроризмом, ндрангета действует практически во всех государствах ЕС, в США, Канаде и Австралии. Сейчас, по оценкам антимафиозного ведомства, калабрийцы контролируют до 80 процентов всего рынка наркотиков в Европе. А остальные преступные группировки вынуждены покупать товар у них.

На новом уровне

Постепенно ндрангета осваивала новые сферы деятельности: вымогательство, вывоз мусора, строительство платных дорог, дань в размере десяти процентов от прибыли с крупных торговых комплексов и рынков, бизнес на поставках еды для мигрантов... Большинство предпринимателей предпочитают не искушать судьбу и платят дань гангстерам. Для непокорных приготовлен стандартный набор «аргументов»: угрозы в адрес членов семьи, поджог автомобилей, избиения. Так или иначе, но своего ндрангета добиваться умеет.

Произошла и территориальная экспансия. Как утверждает автор книги «Криминальный огонь» Россела Канаде (Rossella Canadè) у южан много интересов на севере Италии. По некоторым данным, они имели отношение к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион и даже к проведению всемирной выставки World Expo 2015 в Милане. По информации итальянского института Demoskopika, оборот ндрангеты превышает 50 миллиардов евро, что составляет 2,5 процента от ВВП Италии и почти равняется доходной части бюджета Греции в 2015 году (56 миллиардов евро).

Молчание — золото

Любые оценки масштабов проникновения преступных сообществ в легальный бизнес или их влияния на государство носят оценочный характер. Члены ндрангеты, как и других мафиозных кланов, связаны «омертой» — кодексом чести, обязательным к исполнению. Среди одной из главных заповедей — молчание и недоносительство в полицию о делах клана, даже если тебя поймали.

Нарушителей ждет суровое наказание, как правило — смерть. Был даже особый мрачный ритуал убийства таких «болтунов», им отрезали язык и засовывали камень в рот: «Держи язык за зубами!» А рядом с трупом доносившего в полицию ставили его ботинки: «Не ходи, куда не надо!» Сейчас подобные акции редкость, однако память о них жива. Полицейские признаются, что заставить давать показания членов группировки практически невозможно. Среди сотрудников спецслужб даже прижилось выражение «он нем, как член ндрангеты».

Приверженность ндрангеты обету молчания обусловлена еще одним важным моментом: многие члены клана — родственники. «Их связи основаны на семье, кровных узах. Это почти племенная структура, что и составляет главный секрет их силы и способности выживать. Сын никогда не даст показаний против отца и наоборот», — объясняет один из крупнейших исследователей итальянской мафии Энцо Сиконте. По его словам, еще семь лет назад полиция арестовала около 300 активных членов группировки, но ее численность быстро восстановилась. «В местных семьях по восемь-девять детей, на место выбывших членов клана всегда придут другие», — уверен Сиконте.

Михаил Куракин

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