Крупнейший итальянский центр для мигрантов оказался подконтролен мафии

Один из самых крупных итальянских центров для приема мигрантов на протяжении 10 лет контролировался мафиози. Об этом рассказала полиция провинции Калабрия, передает The Local.

«Более 500 сотрудников за ночь арестовали 68 человек, обвиненных в связях с мафией, вымогательстве, незаконном владении оружием, мошенничестве, растрате и кражах», — сообщили в полиции города Катанзаро, столице Калабрии. Правоохранителям удалось выяснить, что преступники из организации ндрангета управляли центром для беженцев в городе Изола-ди-Капо-Риццуто с целью наживы.

Среди задержанных — Леонардо Сакко, глава местного католического братства кающихся грешников (он формально управлял центром), и священник Эдоардо Скордио.

По версии следствия, именно Сакко организовывал конкурсы таким образом, что все контракты на поставку еды и оказание услуг для центра доставались аффилированным с мафией подрядчикам. По оценке итальянского министерства финансов, Рим ежегодно расходует на прием беженцев 3,3 миллиарда долларов.