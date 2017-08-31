Замглавы якутского города задержали с марихуаной по дороге на работу

Заместитель главы якутского города Мирный Алексей Кузниченко задержан с марихуаной. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает «Блокнот Якутска» со ссылкой на источник в полиции.

Уголовное дело пока не возбуждено. Отмечается, что чиновника, занимавшегося социальными вопросами, задержали две недели назад.

В МВД Якутии подтвердили информацию о задержании с наркотиками чиновника администрации Мирного, однако не уточнили, о ком именно идет речь.

«Проводится процессуальная проверка в отношении должностного лица, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических веществ. Чиновник был задержан по дороге на работу сотрудниками отдела наркоконтороля ОМВД России по Мирнинскому району 11 августа», — отметили в пресс-службе ведомства.

При личном обыске у него был изъят полиэтиленовый пакетик с марихуаной. «Согласно медицинскому освидетельствованию, проведенному в день задержания, установлен факт употребления подозреваемым данного наркотического вещества», — добавили в МВД.

В пресс-службе администрации Мирного агентству ЯСИА заявили, что Кузниченко уволен, но причину не назвали. Однако, по данным этого СМИ, он работал там до последнего времени. На сайте города портфолио замглавы города по соцвопросам удалено, доступен только документ с должностными инструкциями.