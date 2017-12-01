Голая модель расписала себя в знак протеста против насилия

Боди-арт модель устроила обнаженную фотосессию в знак протеста против обвинения жертв изнасилования. Она выложила снимки на развлекательный ресурс Imgur.

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«Сегодня кто-то сказал мне, что не был удивлен, что меня домогались и насиловали, потому что я боди-арт модель и сама выбрала сниматься обнаженной. Это был мой ответ», — подписала она свой пост. На снимках девушка позирует голой, на ее теле написано: «Мой наряд не определяет мое согласие». Фотографии она также выложила в свой Instagram-аккаунт.

A post shared by Sunny Applegate (@sunnybunnyone) on Nov 29, 2017 at 2:21pm PST

В конце ноября сообщалось, что в Великобритании мама шестилетнего школьника выступила с инициативой запретить изучать сказку «Спящая красавица» в начальной школе, так как она дает детям неправильное представление о сексуальном согласии. Возмущение британки вызвала сцена, где принц без разрешения целует спящую девушку, которая, возможно, не хотела этого.