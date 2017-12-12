Сахалинского полицейского заподозрили в изнасиловании девочек-подростков

На Сахалине полицейского задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

На сотрудника МВД завели уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»), мужчину проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.

На сайте управления МВД по Сахалинской области говорится, что полицейский уволен, его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

По данным sakhalin.info, задержанному 28 лет, он работал инспектором-кинологом, совмещая должность с работой участкового. Как пишет издание, полицейский посещал неблагополучные семьи, устанавливал контакт с подростками, а затем насиловал. По информации источника портала, от действий задержанного могли пострадать десять девочек.

Подозреваемый отказывается сотрудничать со следствием и не дает показаний.

В конце ноября стало известно, что 12-летняя омская школьница забеременела после того, как ее изнасиловал родной отец. Мужчину, уехавшего из региона на заработки, объявили в федеральный розыск, а затем нашли повешенным.

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