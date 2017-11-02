Египетский юрист назвал изнасилование национальным долгом

Египетский юрист и адвокат Наби аль-Вахш заявил в эфире одного из телеканалов, что изнасилование является «национальным долгом» египтян. Об этом сообщает The Independent.

Юрист возмутился внешним видом современных молодых девушек. В частности, ему не нравятся джинсы с рваной отделкой. По его мнению, «домогаться таких девушек — патриотический долг, насиловать их — долг национальный».

Национальный совет Египта по делам женщин заявил, что будет жаловаться на высказывания аль-Вахша. Там отмечают, что его высказывания нарушают египетскую конституцию.

16 октября столица Египта Каир был признан самым опасным городом мира для женщин. Он оказался худшим из-за высокого риска сексуальных домогательств и насилия в отношении женщин.