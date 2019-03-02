Охранник отлупил школьников ремнем за кражу рекламных флаеров

Охранник супермаркета на северо-востоке Москвы избил двух подростков ремнем за кражу рекламных флаеров. Видео, снятое пострадавшей девушкой на телефон, опубликовал Telegram-канала Baza.

По данным источников, инцидент произошел на 15-й Парковой улице в супермаркете «Пятерочка». Мать 15-летней девочки сообщила, что ее дочь и друг собирали макулатуру для школы. С этой целью они зашли в супермаркет и взяли несколько бесплатных рекламных брошюр, после чего их схватил охранник.

Сотрудник магазина обвинил подростков в воровстве, отвел в подсобное помещение и избил ремнем. Через некоторое время охранник отпустил школьников и потребовал их не рассказывать о произошедшем. Отмечается, что в момент избиения директор магазина присутствовал в комнате.

Родители пострадавших подали заявление в полицию, личности всех участников инцидента установлены, сообщает РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении подростков охранником магазина.

В феврале сообщалось, что охранники одного из торговых центров Новороссийска сломали позвонок девочке-подростку и ударили по лицу ее сестру. Причиной недовольства сотрудников стало то, что девушки сидели в зоне фудкорта и ничего не заказывали.

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