Сломавших школьнице позвонок охранников лишили лицензии

Охранников, которые сломали позвонок школьнице в одном из торговых центров Новороссийска, отстранили от работы и лишили лицензий. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяну Ковалеву.

В региональном отделении Следственного комитета телеканалу сообщили, что по факту случившегося будет проведена проверка, материалы уже запросили у полиции. По предварительной информации, конфликт между двумя девушками-подростками и охранниками ТЦ возник из-за того, что школьницы шумели.

Инцидент произошел в конце января. По словам матери детей Анны Заярнюк, у одной из ее дочерей закрытый перелом поясничного позвонка, посттравматический сколиоз поясничного отдела позвоночника, выраженный болевой и миотонический синдром. Девочка не может сидеть.

Между тем глава частной охранной фирмы Олег Голиков уточнил, что подростки неоднократно вели себя вызывающе. По его словам, незадолго до инцидента они участвовали в массовой драке возле ТЦ, что было зафиксировано камерами наблюдения, также их задерживали за курение и сквернословие в общественном месте.

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