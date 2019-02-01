Охранники избили сестер-подростков в российском торговом центре

Охранники избили двух 15-летних сестер в торговом центре Новороссийска. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает «360» со ссылкой на информированный источник.

По словам знакомого пострадавших, когда девушки находились на пятом этаже комплекса, к ним подошли двое мужчин и начали толкать. Один из них был в форме охранника, другой — в гражданской одежде. В результате их действий девушка ударилась об игровой автомат, после чего получила удар в плечо.

Мотивы мужчин на данный момент неизвестны. По факту произошедшего ведется проверка.

29 января сообщалось, что пять уроженцев Дагестана, работающих охранниками в одном из столичных магазинов, избили покупателя. 40-летний мужчина вступился за девушку, которая поругалась с сотрудниками, потому что ей не хватало денег на покупку спиртного. После этого группа работников частного охранного предприятия применила насилие в отношении посетителя. Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ребра.

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