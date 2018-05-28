Полуголый охранник избил покупателя тележкой и попал на видео

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В служебном помещении одного из сетевых супермаркетов на улице Новый Арбат в Москве охранники избили посетителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В дежурную часть полиции поступило заявление от 35-летнего мужчины. Потерпевший сообщил, что сотрудники магазина избили его, в качестве оружия используя тележку и предмет, похожий на электрошокер, а затем похитили деньги.

МВД опубликовало оперативное видео с камер видеонаблюдения в подсобке.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Задержаны трое подозреваемых: это приезжие в возрасте от 21 до 35 лет, которые работали контролерами торгового зала. «Они заподозрили потерпевшего в нарушении упаковки товара и в служебном помещении, превысив свои полномочия, совершили противоправное деяние», — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемые заключены под стражу.

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