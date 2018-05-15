Российского подростка с инвалидностью избили за посещение магазина электроники

В Екатеринбурге страдающего ДЦП 19-летнего юношу избил мужчина, которому не понравилось, что подросток пришел в магазин электроники, расположенный в торговом центре «Алатырь», передает E1.ru.

«Когда он выходил из Media Markt на третьем этаже, сзади его кто-то схватил за шиворот, где шея и ключица. Мужчина в нецензурной форме сказал ему, что если он еще раз придет в магазин, то он "оторвет ему голову"», — рассказала изданию мать потерпевшего. После этого неизвестный грубо вывел инвалида на улицу.

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Напавший, предположительно, работает охранником торгового центра. Высказанные им претензии сводились к опасениям, что юноша может повредить гаджеты, а платить за это придется другим.

Потерпевший входит в ассоциацию «Особенные люди», где занимается по будням. «По выходным он иногда ходит в Media Markt. Смотрит там телефоны, планшеты и, как все нормальные, здоровые люди, любит на них поиграть. Это ведь не запрещено?! Никогда никаких конфликтов не было. Он ушел утром, часов в 11-12», — отметила женщина.

По ее словам, нападение могло быть спланировано заранее. Сын рассказал ей, что когда заходил в магазин, то услышал, как один из охранников сказал в рацию, что он пришел: мужчина назвал парня по имени.

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