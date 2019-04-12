Снявшую побои линейкой школьницу загнобили одноклассники

Ученики школы №8 Новомосковска Тульской области вступились за уволившуюся из-за видео с избиением подростка линейкой учительницу Зою Алексееву и загнобили снявшую ролик школьницу. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам одной из учениц, после публикации видео автора ролика запугивали и обижали. «Ее закрывали в туалете и становились толпами, всячески издевались и пытались обидеть», — рассказала она. Сейчас автор ролика не ходит в школу из-за страха.

Ученица добавила, что автор видео не думала о последствиях, когда загружала ролик в интернет. По словам школьницы, она хотела только поделиться проблемой с общественностью. Однако, отмечает девочка, некоторые считают, что автор ролика пыталась таким образом прославиться.

Школьница добавила, что случай с избиением подростка из видео не единичен. Она утверждает, что Алексеева уже била учеников. Ученица уточнила, что у пострадавшего мальчика есть брат-близнец, которого учительнице также «доводилось бить», поскольку оба подростка учились не очень хорошо.

Директор школы Алексей Енин не стал подробно комментировать произошедшее телеканалу. Он уточнил, что педагог уволен, а Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента. Енин добавил, что раньше за учительницей не замечалось такого поведения.

Ранее в интернете появилось видео, на котором учительница бьет ученика линейкой и называет козлом во время урока. После инцидента она написала заявление об увольнении. Уточняется, что она преподавала геометрию.

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