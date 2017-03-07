Названы регионы с самыми бедными учителями

Самые низкие зарплаты получают учителя Ингушетии, Дагестана и Марий Эл. Как сообщает Национальная служба новостей (НСН), об этом свидетельствуют результаты исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В Ингушетии были зафиксированы реальные зарплаты на среднем уровне 13,4 тысячи рублей, в Дагестане — 14,5 тысячи рублей, в Марий Эл — 14,6 тысячи рублей.

Самый большой оклад у учителей в Чукотском автономном округе. В среднем они получают 57,6 тысячи рублей. В Москве средняя зарплата педагога — 55,9 тысячи рублей. Свыше 50 тысяч получают преподаватели Ямало-Ненецкого автономного округа.

Исследователи выяснили, что 21,6 процента учителей не понимают, как происходит начисление зарплаты. Еще 15 процентов не знают о положении об оплате труда. 8 процентов признались, что подписывали коллективные документы под давлением руководства.

Глава рабочей группы ОНФ Любовь Духанина рассказала, что многие участники исследования говорили о том, что в части оплаты труда педагогов официальные показатели сильно завышены. «Те, чья зарплата дотягивала до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки. В общей сложности мы пообщались с почти пятью тысячами учителей», — отметила Духанина.

В октябре 2016 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным педагог из Армавира Александр Шагалов, получивший звание учителя года, не сразу смог ответить на вопрос о зарплате. Поначалу он смутился и попытался уйти от прямого ответа: «Разная [зарплата], она зависит от моих заслуг, от заслуг учеников. Она может варьироваться. В среднем 25-30 тысяч рублей». Уже после мероприятия он заявил, что жалование стоит увеличить.