Российскую учительницу внесли в список террористов из-за ссоры с матерью ученика

Преподавательнице Наталье Оганисян из Новосибирской области выдвинули обвинение в экстремизме после ссоры с матерью одного из учеников. Об этом сообщает НГС.

Инцидент произошел во время родительского собрания, на котором учительница назвала родительницу, гражданку Узбекистана, «хамкой» и посоветовала учить русский язык. Обиженная женщина подала заявление в полицию. Сначала Мировой суд вынес решение об административном нарушении, но случаем заинтересовалась прокуратура Болотнинского района.

Ссылаясь на показания одного из очевидцев конфликта, в которых утверждается, что Оганисян оскорбила гражданку Узбекистана, назвав ее обидным для выходца из Средней Азии словом, а также предложив ей «ехать домой», ведомство возбудило дело об экстремизме. Преподавательницу в досудебном порядке внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Отмечается, что директор школы Антон Димитрюк заявил, что не считает Оганисян виновной. «Она сказала "учи русский язык", замечание было сделано грубовато, конечно, и "хамка". Все», — пояснил мужчина.

Ранее в апреле в сеть попало видео, на котором учительница ударила и обозвала школьника во время урока. На кадрах видно, как педагог называет ребенка козлом, дергает его за одежду и бьет линейкой для доски.

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