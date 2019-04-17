Российские подростки избили инвалида за отказ дать сигарету

В городе Полевской Свердловской области группа подростков избила 22-летнего местного жителя с инвалидностью, у которого не нашлось для них сигареты, пишет 66.ru.

Отец пострадавшего молодого человека рассказал изданию, что вечером в пятницу, 12 апреля, его сын возвращался домой, когда к нему подошли трое или четверо школьников. Один из них попросил у него сигарету, и тот ответил, что не курит. Тогда незнакомцы схватили его за куртку и потребовали достать их карманов все содержимое. Тот попытался убежать, но его догнали и избили. У юноши выбиты три зуба, рассечена губа, сломан нос, на теле множество ссадин и гематом.

«И это при том, что он инвалид с детства, у него травма головы, у него судорожные приступы часто бывают», — добавил родитель. Он отметил, что все происходило почти в центре города, но за его сына никто не вступился. Также, по его словам, в этом районе за последнее время произошло около семи аналогичных случаев.

Полиция начала проверку и устанавливает личности нападавших. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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