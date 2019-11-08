Избивший 85-летнего пенсионера ради 27 рублей россиянин получил срок

Ленинский районный суд Омска приговорил к двум годам колонии особого режима местного жителя, который попытался ограбить пенсионера из-за 27 рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в покушении на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни потерпевшего (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 161 УК).

Суд установил, что 21 июля ранее судимый 35-летний горожанин увидел в магазине пожилого человека и предположил, что у него есть деньги. Он проследовал за ним, догнал и ударил сзади по голове, от чего пенсионер упал на землю лицом вниз. Мужчина сел на него сверху, начал избивать, а потом обыскал карманы брюк своей жертвы, в которых было всего 27 рублей. В итоге нападавшего спугнули прохожие. Найти его удалось с помощью служебной собаки. Во время судебного заседания обвиняемый заявил, что не помнит произошедшего, потому что был пьян.

7 ноября стало известно, что в Уфе пятеро уличных вымогателей до смерти избили инвалида, отказавшегося отдавать деньги. Мужчине удалили селезенку и малый кишечник, но он не дождался второй операции и скончался в больнице.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!