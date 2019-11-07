Пятеро россиян до смерти избили инвалида за отказ дать денег

В Уфе компания парней жестоко избила инвалида, который отказался дать им деньги. Мужчина умер через двое суток, не дождавшись очередной операции. Об этом рассказала племянница погибшего, пишет Proufu.ru.

Драка произошла в ночь на 3 ноября. В тот день мужчина возвращался домой после встречи с друзьями. Когда он проходил мимо местной школы, к нему подошли пятеро парней и попросили денег, утверждает племянница. После отказа мужчину бросили на землю и начали пинать ногами.

Вернувшись домой, мужчина отказался вызывать скорую — родственники уговорили его сделать это только на следующий день, когда ему стало хуже. Инвалида госпитализировали, ему удалили селезенку и малый кишечник. После этого он оказался в реанимации, где его подключили к аппарату, так как он не дышал сам. Через день планировалась новая операция, но мужчина умер.

Племянница мужчины уточнила, что со времен службы в армии у него не работает правая рука, и поэтому она не могла быть задействована для самозащиты. По ее словам, Следственный комитет России возбудил дело об убийстве, однако в избиении заподозрили приятеля мужчины.

В апреле в городе Полевской Свердловской области группа подростков избила 22-летнего местного жителя с инвалидностью, у которого не нашлось для них сигареты. Как рассказал отец пострадавшего, юноша возвращался домой, когда к нему подошли трое или четверо школьников. Один попросил сигарету, и юноша ответил, что не курит. Тогда парни схватили его за куртку и потребовали достать из карманов все содержимое. Тот попытался убежать, но его догнали и избили. У юноши выбиты три зуба, рассечена губа, сломан нос, на теле множество ссадин и гематом. Пострадавший инвалид с детства, у него травма головы и частые судорожные приступы.

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